Em São Paulo, homens armados rendem enfermeira e roubam mais de 90 doses de vacina contra Covid-19

Revista Fórum - Um grupo de homens armados roubou 98 doses de vacina contra a Covid-19 de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Zona Sul de São Paulo (SP), na tarde desta quarta-feira (24). Ninguém ficou ferido e a polícia ainda procura por um dos suspeitos.

O caso aconteceu na UBS Vila Império II, em Americanópolis. Segundo a Polícia Militar, os dois homens chegaram de moto e, inicialmente, pediram informações sobre a vacinação. Depois, teriam sacado a arma e ameaçado uma enfermeira, que mostrou onde estava a geladeira com as doses do imunizantes.

Os ladrões levaram, ao todo, 10 frascos de vacina – 9 deles fechados e 1 aberto. Cada frasco contém 10 doses do imunizante e, o aberto, continha 8.

