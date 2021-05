Em São Paulo, mulher faz ataque racista a vizinhos negros: "imundos"

Felipe Torres, Metrópoles - Uma nutricionista, de 56 anos, foi denunciada por vizinhos depois de escrever ofensas racistas contra moradores do condomínio em que reside no litoral paulista, em Santos. As informações são do portal G1.

Nesse sábado (8/5), ela colou papéis na porta do apartamento se referindo aos negros como pessoas de “espírito imundo” e “escória da sociedade”.

Ela havia sido presa dias antes de colar os recados após ser acusada de ameaçar vizinhos e praticar injúrias raciais. No entanto, pagou fiança e foi solta.

