Em sinal de reaproximação, Doria elogia início do governo Lula e diz que fará tudo para ajudar

247 - O empresário e ex-governador de São Paulo João Doria, que foi eleito em 2018 na esteira do antipetismo e que vem buscando uma aproximação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que não guarda mágoas e que fará “tudo que puder” para ajudar Lula ao longo do seu terceiro mandato à frente do Executivo Federal.

“Tudo que eu puder fazer para ajudar o presidente Lula eu farei. Não há nenhum ressentimento, nenhuma mágoa e nada que me impeça de ajudar, seja individualmente, coletivamente, através do Lide (Grupo de Líderes Empresariais) ou das relações que cultivei na atividade empresarial no Brasil e fora”, disse Doria durante o lançamento da biografia “João Doria: o poder da transformação”, da editora Matrix, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo o ex-governador, que deixou o PSDB, após uma série de brigas internas envolvendo sua candidatura à Presidência da República no pleito do ano passado, O novo governo LUla teve um “bom início”, apesar de “alguns percalços e algumas colocações beligerantes que talvez pudessem ser evitadas”.

Doria também disse que as mudanças das diretrizes na área ambiental promovidas pelo governo Lula resultaram em “boas conquistas” e reposicionaram o Brasil em nível internacional. “Muitos equívocos foram cometidos no governo anterior na área ambiental e nas relações internacionais, que agora teve boas conquistas. O Brasil estava muito isolado nas relações diplomáticas. Com a ministra Marina Silva há um reposicionamento na questão ambiental”, destacou.

Questionado sobre o início da gestão do bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente do governo paulista, o ex-tucano afirmou que “os primeiros passos foram bem dados”. “Em São Paulo a proposta liberal do governador Tarcísio deu continuidade aos programas que eu realizei e estão indo em uma boa linha, e com uma equipe. Os primeiros passos estão bem dados. O governador Tarcísio está indo numa boa direção em todas as áreas”, destacou.

