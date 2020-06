Em SP, 15% dos policiais e seus familiares já tiveram coronavírus

A categoria dos policiais militares representa um dos grupos mais expostos ao vírus, porque circula na cidade e convive com dezenas de pessoas diariamente edit

247 - Um levantamento feito pelo Instituto Butantan apontou que 15% dos policias e seus familiares residentes na cidade de São Paulo já foram contaminados pelo coronavírus. O instituto fez mais de 70 mil testes para chegar ao resultado. A informação é da coluna de Mônica Bergamo.

A categoria representa um dos grupos mais expostos ao vírus, porque circula na cidade e convive com dezenas de pessoas diariamente.

O Butantan pretende fazer um milhão de testes na população geral de 645 municípios de todo o estado.

De acordo com o site do governo disponibilizado para atualizações de dados do coronavírus, São Paulo tem 123.483 confirmações e 8.276 mortes provocadas pela doença.

