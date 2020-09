Em SP, 46% rejeitam Bolsonaro e 39% desaprovam Doria, diz Datafolha

Revista Fórum - Pesquisa Datafolha feita na cidade de São Paulo mostra que 46% de seus moradores consideram o governo Jair Bolsonaro (sem partido) ruim ou péssimo. E 39% têm essa mesma visão sobre a gestão de João Doria (PSDB) à frente do estado.

Antes que simpatizantes dos dois políticos entendam que a maioria dos paulistanos, então, aprova ambas as gestões, seguem os números completos. Em relação ao governo federal, 23% dos paulistanos o avaliam como regular, 29% como ótimo/bom e 2% não souberam ou quiseram responder. Sobre o titular do Palácio dos Bandeirantes, 39% o consideram regular e, para 21%, ele é ótimo/bom. Somente 1% não quis ou não soube responder.

Para esse levantamento, o Datafolha entrevistou 1.092 pessoas na cidade de São Paulo em 21 e 22 de setembro, de forma presencial. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Leia mais na Fórum.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.