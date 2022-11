Em SP, PM invade Buguer King e atira contra cliente

Apoie o 247

ICL

247 - Um policial militar foi preso na manhã de quarta-feira (2) depois de atirar em um homem dentro de um Burger King em Itu, interior de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso. O homem atingido pelo tiro disse à polícia na delegacia que estava de costas quando tudo aconteceu. O atirador atingiu a vítima nas nádegas e na perna. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com testemunhas que estavam na lanchonete, uma terceira pessoa tentou tirar a arma do agente assim que o disparo aconteceu. No boletim de ocorrência, a polícia relatou que o crime foi motivado a princípio por uma discussão entre as partes.

A vítima foi levada ao pronto-socorro, onde foi atendida e liberada em seguida. O policial foi encontrado desarmado próximo ao quartel de Itu e, segundo a polícia, parecia estar transtornado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.