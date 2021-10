Em três anos, Duque de Caxias teve 3 vereadores executados e um sequestrado

Apoie o 247

247 - Três parlamentares da Câmara dos Vereadores de Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense, foram assassinados nos últimos seis meses, de acordo com o portal G1. Desta vez a vítima foi o vereador Sandro do Sindicato (Solidariedade), nessa quarta-feira (13). O crime aconteceu na entrada da Avenida Governador Leonel Brizola, no bairro Pilar. A polícia afirmou que Sandro foi atacado quando dirigia uma van e morreu na hora. Ele foi eleito para o primeiro mandato com 3.247 votos.

Em 12 de setembro, Joaquim José Quinze Santos Alexandre, o Quinzé (PL), foi assassinado a tiros no limite entre Caxias e São João de Meriti.

Em 10 de março, Danilo Francisco da Silva (MDB), o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram encontrados mortos na Praça Jardim Primavera, em Caxias.

Em dezembro de 2019, Nivan Almeida (Patriotas) foi sequestrado perto de casa e reapareceu horas depois.

Nos últimos três anos também houve episódios de sequestro e invasão de residência contra vereadores caxienses.

A Câmara de Vereadores de Caxias convocou para a tarde desta quarta uma reunião para cobrar providências das autoridades policiais.

