Em três dias, covid matou 10 profissionais de saúde em São Paulo

O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido dos Santos, disse neste sábado (11) que apenas na capital paulista, 10 profissionais de saúde morreram em decorrência do novo coronavírus nos últimos três dias.

Em entrevista à CNN Brasil, Santos disse que o episódio demonstra o processo de agravamento nas áreas mais distantes da cidade. "Nós tivemos, dois ou três dias atrás, oito profissionais de saúde que faleceram em função da covid-19, e só hoje tivemos mais um médico e uma enfermeira que vieram a falecer em função da covid-19", relatou.

"É possível notar em todo o conjunto da periferia a presença não só de pessoas confirmadas com a covid-19, hospitalizadas, mas também com as mortes começando a acontecer. De uma semana para cá, houve um salto muito grande não só nos casos confirmados, mas na hospitalização. (...) O processo de disseminação da doença chegou às áreas mais periféricas da cidade, onde o contingente populacional é maior. Podemos ter um processo muito rápido de acúmulo de avanço da doença", disse ele.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.