Em última denúncia, Lava Jato de SP mantém blindagem a tucanos e mira ex-executivos de construtoras

247 - O Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo denunciou nesta terça-feira, 29, cinco executivos de empreiteiras por formação de cartel para a realização de obras em transportes públicos, em especial de metrô, em diversas cidades, no período de 1998 a 2014.

Segundo a denúncia, os executivos criaram uma instituição chamada "Tatu Tênis Clube", cujo estatuto serviu para definir os termos do acordo por meio de metáforas esportivas. Segundo o MPF, os projetos licitatórios burlados pelo cartel incluem as linhas 2, 4 e 5 do Metrô de São Paulo, as linhas 3 e 4 no Rio de Janeiro e a construção ou expansão de ramais em Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre.

É a última denúncia da força-tarefa da Lava Jato paulista, que chegou ao fim nesta terça-feira, 29, sem punir nenhum político do PSDB - partido que controla São Paulo desde a década de 1990. Na denúncia contra os executivos das empreiteiras, os procuradores mantiveram a blindagem aos políticos tucanos.

A professora de Direito Carol Proner, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), reforçou a “seletividade” da Lava Jato com a notícia sobre o fim da operação em São Paulo sem punição de tucanos.

“Lava Jato de São Paulo termina sem investigar tucanos. A seletividade está confirmada. Você, que é a favor do implacável combate à corrupção, por rigor de coerência deixe de defender e ressalvar essa mega-operação daninha e lesa-pátria”, cobrou a jurista.

A Operação Lava Jato de São Paulo tem sob sua responsabilidade investigações sobre irregularidades cometidas por governos do PSDB em grandes obras tocadas pelos governos do PSDB em grandes obras, como Rodoanel e Metrô.