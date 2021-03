Em uma semana, ao menos 135 morreram aguardando vaga de UTI em São Paulo

247 - A superlotação dos serviços de saúde em função do aumento dos casos de Covid-19 resultou na morte de ao menos 135 pessoas que aguardavam vagas nas UTIs de São Paulo ao longo da semana passada. As taxas de ocupação destes leitos na capital paulista estão próximas de 100%. A informação é do jornal O Globo.

Segundo a reportagem, Franco da Rocha, na Região Metropolitana da capital, foi a que mais registrou ocorrências do gênero. Ao todo, foram apontados 15 óbitos, sendo seis de pessoas com menos de 60 anos. Em todo o estado, 1,5 mil pessoas aguardam uma vaga e, de acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, 20% dos pacientes necessitam de um leito de UTI. As solicitações de transferências de pacientes com Covid-19 cresceram 117% em comparação ao início da pandemia do coronavírus.

A situação é considerada ainda mais crítica em cidades menores, que não possuem leitos de UTIs. Segundo o médico intensivista e integrante do Conselho Consultivo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Ederlon Rezende, menos de 10% dos municípios do Brasil tem UTI. Em São Paulo, cerca de 100 das 645 cidades não oferecem este tipo de atendimento.

“Se eu pensar nos 10 mil leitos para atendimento só de Covid em São Paulo, já dá uma taxa de 23 leitos para cada 100 mil habitantes, coisa que só Alemanha e Estados Unidos têm. É um sistema que sempre funcionou, desde que não tenhamos que viver uma pandemia” disse

