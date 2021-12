Em vestibular, Fuvest aborda Covid-19, efeitos da cloroquina, fake news e ditadura militar

Apoie o 247

247 - A primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP), realizada neste domingo (12), abordou a pandemia de Covid-19 e os efeitos do uso indiscriminado da cloroquina em suas questões, destaca o Estado de S. Paulo.

A prova contrasta com o que foi visto no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que utilizou questões mais antigas para compor o teste.

Organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), o vestibular teve cerca de 110 mil inscritos.

Para além das questões relacionadas à Covid-19, outro tema que chamou a atenção foram as fake news. “Tendemos a rejeitar fatos que ameaçam nosso senso de identidade e sempre buscar informações que confirmem nossas próprias crenças, seja por meio de memórias seletivas, leituras de fontes que estão do nosso lado ou mesmo interpretando os fatos de determinada maneira”, diz o enunciado de uma das questões.

A prova também destacou em uma questão como a noção de ditadura pode mudar ao longo do tempo, reforçando que o golpe de 1964 no Brasil resultou sim em uma ditadura militar, apesar do que diz Jair Bolsonaro.

