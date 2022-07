Em vídeo emocionante, Freixo lembra que ouviu Lula falar em 1989 ao lado do irmão, que "não está mais aqui"

Deputado participou de comício com o ex-presidente petista: "Mais de 30 anos depois, eu tô aqui em cima, do seu lado, com o olho brilhando" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal e pré-candidato ao governo do RJ, Marcelo Freixo (PSB), publicou um emocionante vídeo nesta terça-feira (12), em que relembra a história de quando, em 1989, esteve presente em um comício petista ao lado de seu falecido irmão para assistir ao discurso do ex-presidente Lula (PT) na capital carioca.

Agora, Freixo está ao lado de Lula em um comício contando sobre o episódio de mais de 30 anos atrás: "Lula, em 1989 eu era um jovem assistindo você falar. Eu estava ali (na plateia), como tantos aqui. Eu estava ali do lado do meu irmão. Eu tenho essa foto, eu vou te mostrar. A gente estava com o olho brilhando falando de você, Lula. Mais de 30 anos depois, eu tô aqui em cima, do seu lado, com o olho brilhando."

O deputado bradou contra a violência, em homenagem ao seu irmão Renato, assassinado pela milícia do Rio em 2006: "O meu irmão não está mais aqui, mas essa praça tá lotada, e nós não vamos perder mais ninguém para essa violência de forma estúpida como a gente perdeu tanta gente."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Hoje é uma homenagem ao amor, para que o amor possa vencer o ódio, para que a esperança possa vencer o medo, para que o livro possa vencer a arma, e esse país volte a sorrir", afirmou Freixo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE