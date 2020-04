Em vídeo, prefeito de São Bernardo chora ao deixar UTI: “achei que não ia voltar”

"Muito obrigado, de coração. Eu achei que não ia voltar. Mas eu estou bem. Agradeço a cada um de vocês", afirmou o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB) edit

247 - Diagnosticado com coronavírus desde 25 de março, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), de 45 anos, gravou vídeo emocionado ao receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele continua hospitalizado e em isolamento.

"Estou muito feliz. Não tenho outras palavras, a não ser agradecer. Agradecer a toda equipe médica, enfermeiros, auxiliares, o pessoal da limpeza (que foi muito carinhoso comigo). Só Deus pode pagar por tudo que vocês fizeram por mim. Agradecer às milhares de correntes, de orações, de torcida, de fé, [vindas] de adultos, crianças. Isso tudo me deu coragem para estar de volta. Muito obrigado, de coração. Eu achei que não ia voltar. Mas eu estou bem. Agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado do fundo do coração", disse ele, chorando.

