Embarcação vira e duas pessoas morrem em Capitólio (MG)

247 - Duas pessoas morreram no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), neste sábado (18). De acordo com informações da Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg), uma embarcação com dez pessoas virou na região conhecida como Cachoeirinha.

As vítimas estavam numa chalana que tombou durante o resgate a passageiros que estavam numa lancha à deriva, informa o UOL. A lancha não suportou o peso das pessoas que foram tranferidas para a embarcação e virou. As duas vítimas não conseguiram sair da água.

Os nomes dos mortos não foram divulgados, mas trata-se de uma mulher da cidade de Paraguaçu (MG) e um homem, de Guarulhos (SP).

Na mesma região, em Capitólio, em janeiro deste ano, uma tragédia deixou dez mortos em decorrência da queda de um cânion.

