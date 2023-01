Emidio de Souza defende exoneração do chefe do Exército: 'Lula mostra que não abre mão da democracia'

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Emidio de Souza (PT-SP) defendeu a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de demitir o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Em seu lugar assume o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

"Presidente Lula mostra que o seu governo não abre mão da democracia e troca o comando do Exército, nomeando um general legalista e defensor da democracia. Medida certeira", afirmou o deputado Emidio.

Leia também matéria da Reuters sobre o assunto:

Presidente Lula demite comandante do Exército, Júlio César de Arruda

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou neste sábado o atual comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda. Seu substituto será o comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

A informação foi antecipada pela GloboNews e confirmada pela Reuters com uma fonte do governo.

A troca de comando no Exército ocorre em meio a uma crise militar no governo após os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro. Dias depois dos ataques, Lula demonstrou ter desconfiança na cúpula militar e acusou "gente das Forças Armadas" de ter sido conivente com a depredação em Brasília.

Na sexta-feira, o presidente se reuniu com Arruda e os comandantes da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e da Força Aérea, Marcelo Kanitz Damasceno, em Brasília.

Após o encontro, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse a jornalistas que as ações de 8 de janeiro não foram o tema principal da reunião, mas frisou que haveria punição se comprovada a participação de militares nos atos violentos. "Entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas, mas se algum elemento teve envolvimento pessoal, vai ser apurado", afirmou.

