Emidio de Souza será relator do processo contra deputado Fernando Cury na Comissão de Ética da Alesp

247 - O deputado estadual Emidio de Souza foi nomeado pela presidente do Conselho de Ética da Alesp, deputada Maria Lucia Amary, como relator do processo aberto pela deputada Isa Penna contra o deputado Fernando Cury.

A decisão foi tomada após a reunião do conselho realizada na manhã desta quarta-feira (10). Na ocasião, os deputados integrantes do órgão aceitaram por unanimidade a denúncia feita por Isa Penna (PSOL) contra o deputado Fernando Cury (Cidadania).

Agora, Emidio tem 15 dias para analisar provas, depoimentos, defesa e apresentar seu parecer. "Vou analisar todas as provas e depoimentos e apresentar um relatório dentro do prazo regimental", garantiu o parlamentar.

Cury foi flagrado cometendo assédio e abuso sexual contra Isa Penna, durante sessão plenária da Assembleia, em 16 de dezembro, que votava o orçamento do estado para 2021. As imagens mostram ele se aproximando pelas costas da deputada e, em seguida, levando a mão ao seio de Isa Penna. A parlamentar, já no dia seguinte, deu início à denúncia do caso, acusando Cury por importunação sexual.

Com a admissibilidade do processo, o Conselho de Ética tem agora a responsabilidade de, ao final do julgamento, decidir pela absolvição, advertência, suspensão ou até a cassação do mandato do deputado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.