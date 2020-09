Empresa de energia é condenada após funcionário se negar a entrar templo de candomblé no RJ

Um funcionário evangélico da empresa Light se negou a entrar no imóvel para fazer a leitura do medidor, sob a alegação de que no local “tinham objetos de macumba” edit

247 - A empresa Light, que presta serviços de energia no Estado do Rio de Janeiro, foi condenada pela 4ª Câmara Cível do Rio a indenizar em R$ 3 mil o zelador de um templo de candomblé, que foi vítima de intolerância religiosa.

Segundo o jornalista Ancelmo Goes, em sua coluna no jornal O Globo, um funcionário evangélico da empresa se negou a entrar no imóvel para fazer a leitura do medidor, sob a alegação de que no local “tinham objetos de macumba”.

Ao ouvir que tal comportamento era inadmissível, o funcionário retrucou que não era obrigado a receber ordens de um “macumbeiro” e foi embora sem fazer a medição do consumo.