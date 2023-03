Empresa de Jorge Paulo Lemann e seus sócios vende prédio por R$ 91 milhões

Apoie o 247

247 - A São Carlos Empreendimentos, firma imobiliária controlada pelo bilionário Jorge Paulo Lemann e seus sócios, vendeu um prédio por R$ 91 milhões no bairro do Leblon, zona sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ). A companhia vale R$ 900 milhões na Bolsa de Valores (SP).

O edifício Leblon Green, de sete andares localizado em frente ao Shopping Leblon, é um dos endereços mais valorizados da cidade. A área bruta locável (ABL) total é de 3,4 mil metros quadrados.

Os bilionários têm mais da metade da São Carlos. Os empresários controlavam a Americanas, que entrou em recuperação judicial este ano por dívidas acima de R$ 40 bilhões.

