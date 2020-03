Empresa de ônibus se queixa de medidas que atingem o setor

O dirigente Rodrigo Vilaça, presidente da Itapemirim, empresa de transporte rodoviário, questionou a decisão do governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de fechar as divisas do estado para o transporte edit

247 - O dirigente Rodrigo Vilaça, presidente da Itapemirim, empresa de transporte rodoviário, questionou a decisão do governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de fechar as divisas do estado para o transporte e afirma estar preocupado com o seu setor, de acordo com informação da coluna Painel.

Após o Executivo estadual, o governo Jair Bolsonaro anunciou medida para estabelecer competência federal no fechamento das estradas.