Empresa decide suspender o controle de tornozeleiras eletrônicas de 5.500 presos no Rio

5,5 mil presos domiciliares no estado do Rio de Janeiro deixarão de ser monitorados pelas tornozeleiras eletrônicas. Em represália à alegada falta de pagamento do governo do Rio, a empresa paranaense Spacecomm Monitoramento divulgou que suspenderá o controle das tornozeleiras eletrônicas fornecidas à Secretaria Estadual do Sistema Penitenciário do Rio (Seap) edit