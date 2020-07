Empresário aproveita caso de desembargador que humilhou guardas para fazer promoção em restaurante de SP

O empresário Igor Morgado, dono do Restaurante Vô Torta, criou um cupom de 20% de desconto para quem usasse o código guarda municipal edit

247 - O empresário Igor Morgado, dono do Restaurante Vô Torta, criou um cupom de 20% de desconto para quem usasse o código guarda municipal. E a chamada da campanha nas redes sociais dizia "Aqui não adianta ligar para ninguém, nem mesmo para o Del Bel. Desculpa desembargador, a promoção é minha e aqui quem manda é o vô".

"Nós sempre fazemos campanhas que vão além do cardápio usando assuntos da atualidade e de conscientização. Todo dia no cardápio das redes sociais, a gente coloca uma capanha. Vendo o caso do desembargador em casa, de manhã, eu pensei em criar um cupom para apoiar os guardas, que sofreram abuso", afirmou o desembargador.

De acordo com relatos publicados pelo site A Tribuna, o marketing deu certo, pois as tortas esgotaram. "Mandamos também tortas para a base da Guarda Municipal como presente", disse Morgado.

O magistrado arrumou confusão ao ser multado pelos agentes por descumprir um decreto municipal sobre uso obrigatório de máscaras faciais. Ele chamou o guarda de 'analfabeto', rasgou a multa e jogou o papel no chão. A Corregedoria Nacional da Justiça (CNJ) pediu apurações sobre o caso e o desembargador terá um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos.

Os dois guardas civis municipais Cícero Hilário Roza, 36 anos, e Roberto Guilhermino da Silva, 41, ofendidos por Siqueira, no último sábado (18), receberam medalhas como uma forma de homenagem da Prefeitura de Santos (SP).

