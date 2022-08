Empresário bolsonarista bate e cospe em rosto de professora que gritou "Fora Bolsonaro" no RJ

Sergio Azevedo de Oliveira bateu e cuspiu no rosto da professora Ana Cláudia Ponciano após ela ter gritado “fora Bolsonaro” durante ato de Bolsonaro em Terezópolis edit

247 - O empresário bolsonarista Sergio Azevedo de Oliveira agrediu a professora Ana Cláudia Ponciano durante uma manifestação a favor de Jair Bolsonaro nesse domingo (31) em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, Ponciano disse que estava com seus filhos na praça central de Teresópolis quando foi agredida. O empresário ouviu os gritos de “Fora Bolsonaro” da professora, saiu de seu veículo, que acompanhava a manifestação a favor do presidente, e bateu e cuspiu em seu rosto.

“Eu achava que ele iria sair do carro e brincar comigo, porque assim como ele tava se manifestando, eu também estava, mas ele bateu e cuspiu no meu rosto, na frente dos meus filhos. Eu fiquei sem reação e ele saiu correndo de volta para o carro”, disse Ana Cláudia Ponciano. A professora registrou um boletim de ocorrência contra o empresário.

