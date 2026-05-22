Empresário é morto a tiros em Barra de Guaratiba

247 - O empresário Sérgio André de Souza Duarte, de 59 anos, conhecido como Parafuso, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (21), em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos cinco disparos atingiram a vítima na Estrada Roberto Burle Marx. Os relatos foram publicados pelo Portal G1.

O crime ocorreu por volta das 9h30, quando Sérgio voltava de um mercado. Testemunhas disseram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra o empresário. A vítima caiu no chão após os primeiros disparos, mas os criminosos continuaram atirando. Sérgio morreu no local antes da chegada do socorro. As sacolas de compras que ele carregava ficaram espalhadas pela via.

Sérgio era dono do restaurante Marambaia Beach, que publicou nota de pesar nas redes sociais. "Hoje nos despedimos de alguém que foi muito mais que o fundador do Marambaia Beach. Sergio André, nosso querido “Parafuso”, foi um homem de coração gigante, amado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua alegria, dedicação e amor por este lugar fizeram do Marambaia Beach uma família e marcaram a história de cada pessoa que passou por aqui", diz a nota.

"Seu legado permanecerá vivo em cada lembrança, em cada sorriso compartilhado e em tudo que ele construiu com tanto carinho e esforço. Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade aos familiares e amigos, agradecendo por toda a trajetória e por tudo que ele representou para nós. Descanse em paz, Parafuso. Você será eternamente lembrado e amado", concluiu o comunicado.

Policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu a investigação do caso.

Em 2024, Sérgio tentou uma vaga na Câmara Municipal do Rio pelo Solidariedade. Ele recebeu 1.186 votos e ficou como suplente.

O sepultamento do empresário está marcado para a tarde desta sexta-feira (22), no Cemitério de Guaratiba.