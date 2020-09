Empresário faz escândalo para ser atendido fora do horário em restaurante nobre de SP

Carlos Iglesias, sócio do Grupo Rubaiyat, teria ofendido funcionários e tentado agredir uma mulher. "A plaquinha do seu Mercedes já está gravada e você que se cuide", ameaçou edit

Fórum - O médico Carlos Iglesias, sócio do Grupo Rubaiyat, fez um escândalo na noite de sexta-feira (25) no restaurante Gero, localizado nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Ele chegou ao local perto das 22h, horário em que o estabelecimento é obrigado a fechar – em respeito às restrições impostas pelo governo estadual por conta da pandemia – e passou a ofender funcionários e clientes ao não ser atendido.

Barraco e gritaria no Gero! Irmão de dono do Rubaiyat faz escândalo ao não ser atendido. Saiba tudo no link --> https://t.co/Z7NV1MXH4y pic.twitter.com/a4OQLfGO4u — LeoDias (@euleodias) September 26, 2020

De acordo com a coluna de Léo Dias, no Metrópoles, o empresário teria tentado agredir uma mulher e foi contido pelos seguranças. Vídeos gravados por clientes do restaurante mostram Iglesias aos berros e aparentemente embriagado. “Essa senhora desrespeitou a mim e eu não admito isso. A senhora me mandou embora, a senhora é uma mal educada”, diz.

Um dos clientes disse à coluna que o médico insistiu em ficar e quis ocupar um lugar no balcão do bar, o que também não é permitido na casa. Na parte de fora do estabelecimento, o bate-boca continuou e Iglesias grita que uma pessoa o chutou. Enquanto isso, outras pessoas começam a pedir pelo registro de médico dele para “jogar fora e esquecer que ele existe”.

Leia a íntegra na Fórum.