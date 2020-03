Empresas cancelam eventos em cascata por causa do coronavírus

Reuniões com mais de cinco pessoas estão proibidas no setor farmacêutico edit

247 - Desde esta quinta-feira, as empresas começaram a cancelar eventos em série, no momento em que o coronavírus tornou-se realidade no país. Foram adiadas desde reuniões do setor de bebidas, até visitas de negócios na Gerdau e atividades do clube Pinheiros, informa a jornalista Joana Cunha , do Painel S.A.

O sindicato das empresas farmacêuticas (Sindusfarma) suspendeu reuniões com mais de cinco pessoas. A Abihpec, associação da indústria de higiene pessoal e cosméticos, proibiu viagens de funcionários e cancelou a participação em eventos com mais de 20 pessoas.