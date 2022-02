Encontro com Lula deve reaproximar Eduardo Paes do PT fluminense

Apoie o 247

Ricardo Bruno, Agenda do Poder - O encontro agendado para a próxima terça-feira, em São Paulo, entre o ex-presidente Lula e o prefeito Eduardo Paes tem o condão de aproximar o PT fluminense da chapa Felipe Santa Cruz (PSD)/Rodrigo Neves (PDT). Parceiro preferencial de Lula no Rio, Paes foi surpreendido com o apoio do PT a Marcelo Freixo. Ato contínuo, pôs-se em campo fechando um arranjo regional das forças do PSD com o PDT, sem definição do nome do cabeça da chapa.

O encontro com Lula criou enorme expectativa de que as arestas sejam aparadas e haja a retomada das negociações entre Paes e o PT no estado. O clima é favorecido pelo entendimento nacional em curso entre as direções do PSD e do PT. Semana passada, o cacique pessedista Gilberto Kassab esteve com Lula, a quem confidenciou a possibilidade de apoiá-lo já no primeiro turno, dada a constatação de que a candidatura do senador Rodrigo Pacheco não exibe sinais de decolagem.

As enormes dificuldades para um acordo sobre a federação com PSB fazem também crescerem as apostas de que o ex-governador Geraldo Alckmin deve ingressar no PSD para se tornar vice de Lula. O quadro nacional, portanto, aponta para uma aproximação entre o partido de Kassab e a campanha petista.

O movimento das cúpulas partidárias facilita novamente a reaproximação do PT fluminense com Eduardo Paes. Majoritariamente, a seção regional do Partido dos Trabalhadores vê com simpatia a retomada do diálogo com o prefeito do Rio. Antes mesmo do apoio a Freixo, era essa a posição defendida pelos principais líderes do PT local, a começar pelo vice-presidente nacional Washington Quaquá, que prega a negociação de alianças no Rio a partir de uma composição com Eduardo Paes.

– Acho bem provável que essa reunião leve ao entendimento do PT com a chapa Felipe Santa Cruz/Rodrigo Neves – confirma Quaquá.

O presidente da Alerj, André Ceciliano, cujo nome foi lançado por Lula ao Senado, também vê com entusiasmo a reaproximação do ex-presidente com o prefeito do Rio.

– Torço muito por esta aliança. Na eleição presidencial e, especialmente, no Rio. Será muito importante para todos nós – comentou.

Paes critica Lula

247 - Na semana passada, em entrevista publicada no jornal Valor Econômico, do Grupo Globo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), promoveu um cavalo-de-pau nos elogios públicos que vinha trocando com o ex-presidente Lula (PT) e nas articulações políticas estaduais que pareciam caminhar para uma espécie de “pacto de não-agressão" entre os candidatos a governador do PDT, Rodrigo Neves, apoiado por Paes, e Marcelo Freixo (PSB), apoiado por Lula e pelo PT.

“O Lula não é um fator relevante para mim nesta eleição local aqui”, disse Paes, na entrevista, afirmando que o ex-presidente não é um cabo eleitoral determinante no Rio como é em estados do nordeste. “A posição tem sido: ‘Quero governo do Estado, Senado e Presidência da República e quem quiser vir que bata palma pra mim'. A postura do Lula, eu diria com certo salto alto no Rio de Janeiro, não é a de alguém que está buscando somar”, completou Paes.

Diante das críticas, o presidente do PT do Rio de Janeiro, João Maurício, rebateu o prefeito da capital carioca. “O Presidente Lula é um grande cabo eleitoral no Rio de Janeiro como em todo o Brasil. O Lula tem muita credibilidade, o povo sabe tudo o que ele fez pelo estado e principalmente pelo município do Rio de Janeiro. Tenho certeza que o apoio do Presidente Lula significa muito no ponto de vista eleitoral no Rio de Janeiro”, afirmou.

