Encontro de Marta com Lula é uma indicação clara de que ela vai aceitar ser vice de Boulos, revelam aliados

247 - Aliados da ex-prefeita, ex-senadora e ex-ministra Marta Suplicy indicaram ao que o fato de ela ter topado se reunir com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, já foi uma indicação clara de que ela vai aceitar a proposta para ser vice de Guilherme Boulos (PSol) na eleição da capital paulista em 2024. As informações são do jornalista Igor Gadelha, em sua coluna no Metrópoles,

De acordo com o colunista, o presidente reforçou o convite para ela voltar ao PT e ser vice de Guilherme Boulos. Na conversa, conforme noticiou a coluna, a ex-senadora não deu uma resposta definitiva. Ela pediu tempo para conversar com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). A ex-prefeita foi aconselhada por aliados a pedir demissão do cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo após o encontro. De acordo com o colunista, o prefeito, que tentará a reeleição com o apoio do bolsonarismo, não sabia do encontro.

