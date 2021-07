Enem: Justiça de São Paulo veta isenção para quem faltou em 2020 por medo da Covid

Para o defensor público João Paulo Dorini, a inviabilização "do pedido de isenção de taxa para os candidatos ausentes impediria o ingresso no ensino superior de inúmeros estudantes pobres, o que viola o direito social à educação" edit

247 - A Justiça Federal de São Paulo decidiu que não irá acatar o pedido da Defensoria Pública da União relativo à isenção da taxa de inscrição no Enem para quem faltou à prova de 2020 por medo da pandemia.

Na sentença, a juíza Ana Lucia Petri Betto, da 17ª Vara Cível Federal de São Paulo, argumenta que as medidas adotadas para "viabilizar o acesso à isenção da taxa de inscrição não se afiguram desproporcionais".

"O deferimento de medida liminar que determinasse que fosse acrescentada uma nova justificativa para ausência no Edital, após o esgotamento do prazo para a apresentação dessas justificativas e interposiçãode recursos implicaria em notável “periculum in mora” reverso, apto a causar prejuízos ao erário e atrasos injustificados no Exame de 2021", escreveu na sentença.

Para o defensor público João Paulo Dorini, a inviabilização "do pedido de isenção de taxa para os candidatos ausentes impediria o ingresso no ensino superior de inúmeros estudantes pobres, o que viola o direito social à educação".

Segundo as regras atuais, têm direito à isenção aqueles que se enquadram em critérios de renda e são alunos de escolas públicas ou bolsistas em instituições privadas.

A taxa do Enem 2021 é de R$ 85. (Com informações do G1).

