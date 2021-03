Enfermeira cria técnica da 'mãozinha' para acalmar pacientes com Covid-19

A técnica foi desenvolvida pela enfermeira Lidiane Melo, de 37 anos, ao usar luvas cirúrgicas para aumentar a temperatura. "Veio a ideia de encher as luvas com água quente para identificarmos a saturação", disse edit

247 - Em um plantão na emergência de um hospital na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, a enfermeira Lidiane Melo, de 37 anos, inovou ao medir a saturação de pacientes, ao usar luvas cirúrgicas para aumentar a temperatura, viralizando nas redes sociais. Os relatos foram publicados em reportagem do portal Uol.

"Eu pensei em colocar uma bolsa térmica, mas não tínhamos no momento. Daí veio a ideia de encher as luvas com água quente para identificarmos a saturação. Amarrei os dedos das luvas para ficar firme na mão dele e automaticamente o paciente sentir que tinha uma pessoa ali segurando a mão dele", disse a enfermeira.

A técnica foi reutilizada por ela durante um plantão na Coordenação de Emergência Regional do Leblon, na zona sul do Rio, onde uma idosa precisava ser entubada e tinha medo de morrer. "Ou seja, ela sentiu que tinha alguém ali. Eu expliquei para ela o que eu fiz, que era para dar uma segurança e tranquilidade naquele momento complicado", afirmou Lidiane.

Os casos aconteceram há um ano, no início da pandemia, mas no último dia 14 que a enfermeira achou a foto no celular e decidiu postar nas redes sociais.

"É um momento muito difícil e nós, profissionais de saúde, estamos cansados, sobrecarregados, mas tentamos ver a melhor forma de tratar o paciente, porque ele é o amor da vida de alguém. Apesar de eu ser do grupo de risco, nada me parou. O dia que eu não me preocupar, não me sensibilizar com a dor do próximo, eu largo o que eu tanto amo. Eu paro", acrescentou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.