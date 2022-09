Enfermeiros do Rio definem data de paralisação pelo piso da categoria

Paralisação está prevista para a próxima quarta-feira (14), a princípio, com 30% trabalhando e 70% em ato na porta do Hospital Quinta D'Or edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro (SindEnfRj) decidiu, em assembleia, marcar para a próxima quarta-feira (14) uma paralisação da categoria que briga pelo piso salarial nacional.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a paralisação deve durar 24 horas, a princípio, com 30% trabalhando e 70% em ato na porta do Hospital Quinta D'Or.

Nesta sexta-feira (9) a categoria realizou atos em Brasília (DF), Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas e Ceará em reação às análises sobre o novo piso da enfermagem, de R$ 4.750.

O piso foi sancionado por Jair Bolsonaro (PL) no mês passado e suspenso por liminar pelo Supremo Federal (STF), sob a alegação de o piso levar a uma onda de demissões no setor e fechamentos de leitos.

A partir desta sexta começará o julgamento em plenário virtual para decidir se a liminar mantida ou derrubada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.