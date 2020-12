Engavetamento de carros deixa mortos e feriados na Rodovia dos Bandeirantes (SP)

247 - Um engavetamento envolvendo quatro veículos, na tarde deste domingo (27), deixou dois mortos na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré (SP). Seis pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um carro Vectra, com placas de São Paulo, vinha no sentido Interior e cruzou o canteiro central. Ao invadir a pista contrária, o veículo bateu contra um Lancer com placas de Sumaré (SP).

Os condutores de outros dois carros que vinham logo na sequência, um Toyota Étios e um Kia Sportage, não conseguiram desviar e colidiram com os outros veículos.

Uma passageira da picape e outra do Étios morreram no local.

