Engenheiro bolsonarista que atacou fiscal diz que que “sofre ameaças” e “está com medo”

"Estamos hoje com medo da nossa integridade física", disse o engenheiro que foi flagrado com sua esposa atacando e debochando da atuação de uma equipe da Vigilância Sanitária no Rio de Janeiro no último domingo (5)

247 - O engenheiro flagrado pela reportagem do Fantástico, da TV Globo, no último domingo (5) questionando a atuação da equipe da Vigilância Sanitária e atacando o superintendente de educação e projetos do órgão, Flávio Graça, em bar da Barra da Tijuca, no Rio, relatou estar sofrendo ameaças e negou ter agredido alguém.

"Estamos hoje com medo da nossa integridade física. Desde o momento em que a reportagem foi ao ar as pessoas na internet começaram a nos ameaçar. Há 24 horas não dormimos, não comemos e só bebemos água. Estamos apavorados com tudo isso", disse ele, que pediu para não ter o nome revelado, ao jornal Extra.

Sua esposa Nívea del Maestro, que aparece no vídeo dando uma carteirada no fiscal, foi demitida da empresa em que trabalha nesta segunda-feira (6).

Em suas redes sociais que foram apagadas após o episódio, o calsal mostra simpatia e apoio por Jair Bolsonaro.

