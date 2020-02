Engenheiro é espancado pela PM ao defender morador em situação de rua em Minas

O engenheiro Daniel Machado Rodrigues foi agredido com cassetete na cabeça e nas costas. Ficou com um olho roxo. Depois das agressões, ele foi colocado dentro de um camburão, onde os policiais jogaram um jato de spray de pimenta edit

247 - O engenheiro Daniel Machado Rodrigues foi espancado e trancafiado dentro de uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais porque tentou defender um morador em situação de rua vítima de uma ação truculenta da corporação em Belo Horizonte no último sábado (22). Rodrigues foi agredido com cassetete na cabeça e nas costas. Ficou com um olho roxo. Depois das agressões, ele foi colocado dentro de um camburão, onde os policiais jogaram um jato de spray de pimenta.

De acordo com o site Ponte, o engenheiro estava com a namorada voltando de um show de Carnaval por volta das 22h30, quando se deparou com um bloqueio da PM.

“O homem aparentava estar em situação de rua e eu interpelei o motivo daquela abordagem, disse que não podia ser assim. Aí o policial disse: ‘Então você é valentão?’ E começou a me agredir”, disse o engenheiro à reportagem.

A PM-MG disse que o engenheiro foi preso porque “teria agredido policiais militares, tendo um deles sido ferido com maior gravidade, o que causou uma luxação em sua mão direita e o afastou de suas atividades por dois dias”.