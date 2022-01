Enquanto Bolsonaro sabota imunização, hospitais paulistas registram alta de casos de Covid em crianças

O aumento de casos de Covid em crianças em São Paulo comprovam a urgência de se vacinar as crianças para impedir um agudizamento da pandemia do novo coronavírus edit

Apoie o 247

ICL

247 - Enquanto o governo Jair Bolsonaro sabota e ataca a vacinação infantil no Brasil, hospitais do setor público e do privado de São Paulo estão registrando aumento de diagnósticos e de atendimentos de crianças com Covid-19, além de leve tendência de alta em internações, informa o jornal Folha de S.Paulo.

À medida que avança a variante ômicron no país, especialistas, segundo a Folha, temem que o Brasil enfrente uma situação parecida com a dos Estados Unidos, que computa o maior número de internações de crianças com Covid desde o início da pandemia. No país, houve de 64% nos casos da semana, com 325 mil novos casos.

Apenas nesta quarta-feira, 5, no último dia do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério da Saúde definiu que as crianças de 5 a 11 anos receberão a vacina da Pfizer para Covid-19 sem precisar apresentar prescrição médica. Até então, o governo Bolsonaro buscava dificultar a imunização das crianças com normas.

PUBLICIDADE

Nesta quinta, a transmissão ao vivo semanal de Bolsonaro foi iniciada antes da hora e foi possível ver o presidente ser orientado a atacar a vacinação infantil. Durante a live, Bolsonaro voltou a atacar a vacinação de crianças, falando em efeitos adversos causados pela gripe, e disse que ela não será obrigatória.

O aumento de casos em crianças em São Paulo (epicentro da pandemia no País) reportados pela Folha comprovam a urgência de se vacinar as crianças para impedir um agudizamento da pandemia do novo coronavírus.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE