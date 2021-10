Entidades estudantis comemoram veto a lei que acabaria com meia-entrada

A União Nacional dos Estudantes (UNE) chamou o veto do governo de São Paulo de "vitória" e afirmou que a entidade "segue na luta" para que ele "seja mantido". Nas redes, internautas ironizam o deputado estadual Arthur do Val (Patriota), autor do projeto, o chamando de "Mamãe Falhei" edit

247 - Após forte pressão estudantil, o governo de São Paulo vetou o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo que acabaria com a meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de entretenimento no estado.

Entidades comemoram a decisão nas redes sociais. A União Nacional dos Estudantes (UNE) chamou o veto de "vitória" e afirmou que a entidade "segue na luta" para que ele "seja mantido".

"Nossa formação não é só dentro da sala de aula! Nossa formação também se constrói com acesso a cultura, esporte e lazer", destacou a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES).

Os internautas também ironizaram o deputado estadual Arthur do Val (Patriota), conhecido como Mamãe Falei, autor do projeto. Ele defendia que não houvesse diferenciação na venda de ingressos para todas categorias com direito ao benefício, como estudantes ou idosos.

“Mamãe Falhei! O projeto absurdo do Arthur do Val que acabaria com meia-entrada foi vetado pelo governo. A gana de retirar direitos era tanta que o estadual do MBL tentou driblar lei federal, mas não vingou. Vitória para estudantes e idosos!”, escreveu o deputado Ivan Valente (PSol-SP).

