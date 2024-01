Entidades promovem ato em SP para lembrar cinco anos de acidente em Brumadinho que matou 270 pessoas

A ideia é homenagear as vítimas e destacar o impacto causado por tragédias do tipo, além de chamar atenção para a falta de responsabilização dos envolvidos edit

247 - O Instituto Camila e Luiz Taliberti e a Avabrum (Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais) realizam na próxima quinta-feira (25) um ato em São Paulo em memória dos 270 mortos em Brumadinho.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, o "Ato por Memória e Justiça" está marcado para ocorrer das 11h às 16h na rua Pamplona, esquina com a avenida Paulista. A ideia é homenagear as vítimas e destacar o impacto causado por tragédias do tipo, além de chamar atenção para a falta de responsabilização dos envolvidos.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Justiça Federal de Minas Gerais promovesse o andamento imediato ao processo que apura os responsáveis pelos crimes cometidos no rompimento da barragem em Brumadinho (MG).

"Alerta-se que há risco iminente da prescrição em abstrato dos delitos ambientais, considerando a data dos fatos (25.01.2019) e o prazo prescricional de 04 anos estabelecido para parte das imputações da peça acusatória", diz trecho da decisão, assinada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, a quem cabe o andamento de questões urgentes no período de recesso da Corte. As atividades serão retomadas no próximo dia 31.

