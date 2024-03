Entregador é baleado por PM que se recusou a buscar pedido na portaria na Zona Oeste do Rio

Apoie o 247

247 - Nilton Ramon de Oliveira, de 24 anos, entregador do Ifood, foi baleado nesta segunda-feira (4) por um cliente, um policial militar, que tinha se recusado a descer para buscar o pedido na portaria, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com G1, ele foi atingido na coxa, operado e estava internado em estado grave no CTI do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na manhã desta terça (5).

O autor do disparo, o cabo Roy Martins Cavalcanti, se apresentou na 30ª DP (Marechal Hermes), e a Corregedoria da PM abriu um procedimento para apurar o fato. O militar disse que atirou em legítima defesa depois de Nilton tentar pegar sua arma. Depois do episódio, amigos de profissão protestaram em frente ao condomínio onde a briga começou.

