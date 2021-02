Entregadores de App depredam casa de cliente que aplicava golpes (vídeo)

247 - Um grupo de entregadores de comida por aplicativo invadiu uma casa e depredou o carro de um morador de Bauru (SP) no domingo (21). Um vídeo da ação dos motociclistas foi postado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver eles derrubando o portão da garagem e, em seguida, vandalizaram o veículo, que estava estacionado. As informações são do G1.

Nas redes sociais, os motoboys afirmaram que o morador da casa é um cliente que aplica golpes para não pagar pelas compras. De acordo com eles, o homem registrava nos aplicativos que não havia recebido os pedidos, apesar de as entregas terem ocorrido.

Por conta disso, os entregadores teriam sido impedidos de fazer novas entregas. O delegado Eduardo Herrera afirmou à TV TEM que não foi registrado boletim de ocorrência do caso.

Em nota ao G1, o aplicativo de entrega iFood afirmou que repudia qualquer ato de violência e que deverá abrir apuração sobre o episódio. A empresa ressaltou ainda que os motoboys não têm acesso às avaliações feitas individualmente pelos clientes.

