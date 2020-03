Entregadores de app ignoram corona por sustento

247 - Enquanto a maioria se mantém em isolamento em bairros de classe média do Rio, eles estão por toda parte: mochilas térmicas nas costas, celular sempre à vista e pés no pedal, entregadores de aplicativos cortam ruas vazias na capital fluminense como se a pandemia do coronavírus não existisse. A reportagem é do Portal UOL.

Eles têm preocupações mais urgentes, como o sustento obtido de maneira precária nos pedais. Fazem isso em jornadas extenuantes, que superam 12 horas diárias. O acesso a água ou banheiro, principal método de prevenção do coronavírus, é escasso, quando não inexistente. E o álcool gel não passa nem pela cabeça da maioria deles.

As companhias não forneceram meios de prevenção, como garrafas de álcool em gel, tampouco criaram locais onde os entregadores pudessem cuidar de sua higiene.