Epidemia de coronavírus pode durar de 4 a 5 meses, diz governo de SP

Estimativa foi feita pelo coordenador do centro de contingência contra o coronavírus em São Paulo, David Uip, nesta segunda. Medidas restritivas, como suspensão de aulas e eventos, podem durar menos tempo edit

247 - O Governo de São Paulo avalia que o surto de coronavírus deve durar "de quatro a cinco meses". No entanto, as medidas restritivas adotadas pela administração estadual, como a suspenção de aulas e a restrição de eventos, não devem ser aplicadas durante todo este período. A informação é do Portal G1.

A afirmação foi dada pelo coordenador do centro de contingência contra o coronavírus em São Paulo, o médico David Uip, nesta segunda-feira (16).

"Nós entendemos que essa epidemia e essa onda vai durar de 4 a 5 meses, o que não quer dizer que as medidas restritivas necessariamente durarão tal tempo. A decisão será feita por um grupo de pesquisadores e cientistas extremamente experientes, juntamente com secretário de estado e governador", disse David Uip, segundo a reportagem.