Equipe pegou gaze descartada por anestesista no lixo; polícia analisa

Metrópoles - A equipe de enfermagem do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, que fez o flagrante do anestesista Giovanni Quintella, 31, que estuprou uma paciente sedada durante o parto, recolheu a gaze usada pelo médico para limpar o rosto da vítima e entregou para a Polícia Civil.

Um vídeo feito pela equipe de enfermagem do plantão, registrou o momento exato em que Giovanni coloca o pênis na boca de uma paciente sedada, durante a cesárea. Após o estupro, ele limpa o rosto da paciente com uma gaze e, em seguida, joga no lixo.

Em depoimento na Delegacia da Mulher de São João de Meriti (Deam), uma enfermeira obstetra disse que a gaze usada para limpar a vítima e jogada no lixo do centro cirúrgico, foi recolhida e entregue aos policiais.

