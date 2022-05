Érica Malunguinho denuncia ações repressivas na cracolândia à Corte Interamericana de Direitos Humanos

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada estadual Érica Malunguinho (PSOL-SP) apresentou uma denúncia junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos acusando o Estado brasileiro de violar a Convenção Americana de Direitos Humanos nas operações repressivas contra dependentes químicos e traficantes na cracolândia, na região central de São Paulo.

Segundo coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a deputada alega que a atuação repressiva do Estado resulta no agravamento das condições de vida dos moradores do entorno da cracolândia e, também, das pessoas em situação de rua. Malunguinho destaca, ainda, o pequeno número de programas voltados ao acolhimento e tratamento dos usuários de drogas.

"Muito embora todas as pessoas residentes na região sejam apontadas como usuárias de crack, muitas delas passam a viver ali por ausência de condições econômicas que garantam moradia digna e acesso a direitos sociais básicos", destaca um trecho da denúncia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE