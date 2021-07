Escadão que homenageia Marielle começa a ser revitalizado

Carolina Iara, co-vereadora da Bancada Feminista do PSOL em São Paulo, fez uma chamada em suas redes para a revitalização do local edit

Revista Fórum - Carolina Iara, co-vereadora da Bancada Feminista do PSOL em São Paulo, escritora, cientista social e travesti, fez uma chamada, na manhã deste sábado (31), em sua conta do Twitter, para a restauração do Escadão da Marielle.

“Vamos arrumar e enfrentar os ataques ao legado de Marielle quantas vezes for necessário! Se querem destruição da imagem e das lutas dela, respondemos com construção”, afirmou a ativista.

Não vão nos calar!

Na manhã de hoje, parceiros fizeram a revitalização do Escadão Marielle Franco, que foi depredado em mais um ato racista. Enquanto houver ódio, estaremos aqui resistindo! ✊🏾

Fotos: @gabrielamo pic.twitter.com/KCXLERr5ml — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 31, 2021

