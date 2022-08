Escalado por Bolsonaro para disputar o governo de SP, Tarcísio diz que Carta pela Democracia "é o fim da picada"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo de S. Paulo, disse que considera a “Carta pela Democracia”, manifesto que teve mais de 1 milhão de adesões em defesa da democracia e do sistema eleitoral no Brasil, um documento político-partidário” contra o atual ocupante do Palácio do Planalto e que a peça “não faz o menor sentido”

“Acho o ‘fim da picada’ haver pessoas assinando a carta se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo ditadura na Nicarágua, na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então, não faz o menor sentido”, disse Tarcísio durante sabatina realizada nesta quarta-feira (24) pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

Na sabatina, Tarcísio também ignorou os seguidos ataques às instituições feitas por Bolsonaro e seus apoiadores e repetiu o mantra bolsonarista de 'que a única carta que defende é a Constituição'.

