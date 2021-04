Escola da PM que leva nome do pai de Bolsonaro é pintada com versículo que foi seu lema de campanha

Colégio em Caxias tem a frase 'Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará' em um muro interno. Especialista diz que caso pode configurar improbidade administrativa. PM diz que 'citações e referências a escrituras religiosas transcendem as pessoas que as usam'. edit

247 - O Ministério Público do Rio pediu informações à Polícia Militar sobre o versículo bíblico "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" pintado no muro do Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro. A reportagem é do portal G1.

A escola leva o nome do pai de Bolsonaro e foi inaugurada com a sua presença em dezembro de 2018, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O versículo foi um dos lemas da campanha de Bolsonaro, como ele mesmo disse em entrevista ao Jornal Nacional após ser eleito: "Ao longo de quatro anos, não só durante a pré-campanha bem como a campanha, nós tivemos uma bandeira baseado numa passagem bíblica, João 8:32. ‘Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará’", afirmou em 29 de outubro daquele ano.

Segundo a denúncia feita ao Ministério Público, por meio da ouvidoria, a pintura no muro violaria o estado laico. É possível vê-la em imagens publicadas pela Prefeitura de Caxias em redes sociais.

