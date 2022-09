Escola de elite de SP, Colégio Dante Alighieri avisa pais sobre rumor de plano de massacre a tiros

Apoie o 247

ICL

247 - A direção do Colégio Dante Alighieri, uma das escolas particulares mais caras e tradicionais da cidade de São Paulo (SP), enviou nessa quinta-feira (1) um documento aos pais dos alunos com o objetivo de informar medidas para a segurança interna da instituição. Circulavam rumores de que um aluno planejava um ataque a tiros no colégio. A informação foi publicada nesta sexta-feira (2) pela coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles.

"O Colégio Dante Alighieri tomou conhecimento de rumores relacionados à sua segurança interna. Informamos, no entanto, que, de forma diligente, já foram tomadas as providências cabíveis", dizia a nota.

Nesta sexta, o colégio disse que, "infelizmente, por questões estratégicas, não podemos trazer a público detalhes sigilosos acerca do rol dessas ações". "A austeridade aqui imposta também se justifica pela necessária preservação da privacidade dos envolvidos no contexto", continuou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.