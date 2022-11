Escola é invadida e vandalizada com símbolos nazistas em Contagem, Minas (vídeo)

Apoie o 247

247 - A Escola Municipal José Silvino Diniz, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi invadida durante a madrugada desta terça-feira (29) e vandalizada com símbolos e frases nazistas. A unidade suspendeu as aulas que só deverão ser retomadas na quinta-feira. As informações são do jornal O Globo.

Funcionários e professores, ao chegarem para trabalhar, se depararam com janelas e carteiras quebradas, e pichações de suástica, símbolo nazista. Uma exposição dos alunos em homenagem ao Dia da Consciência Negra foi destruída pelos invasores. Um vídeo dos estragos deixados pelos vândalos mostra ainda que eles registraram em várias partes do colégio o nome de um tipo de jogo de videogame, em que o personagem principal ataca professores e alunos de uma escola.

A equipe de inteligência da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram acionadas e estão no local averiguando os acontecimentos para apurar e identificar os responsáveis. A Guarda Municipal está dando apoio para garantir a segurança no local que será reforçada.

VANDALISMO EM CONTAGEM

Escola é invadida e pichada com frases e símbolos neonazistas. Escola Municipal José Silvino Diniz, no bairro Solar do Madeira, amanheceu com vidros quebrados e suásticas desenhadas nas paredeshttps://t.co/6BOTzK66U1 pic.twitter.com/JTMACUVUfz — Estado de Minas (@em_com) November 29, 2022





