Escola estadual de Americana obriga aluno sem uniforme a usar camiseta escrito 'empréstimo', diz mãe

247 - Uma escola estadual de Americana (SP) obrigou um aluno sem uniforme a usar uma camiseta da instituição com a palavra "empréstimo" nas costas. De acordo com a mãe do estudante, ela não tinha dinheiro para a compra da camisa e avisou ao colégio que aguardaria o depósito do Bolsa Família. O caso aconteceu na E.E. Germano Benencase Maestro, no bairro Jardim Alvorada.

"Crueldade, porque isso mexe com o psicológico da criança. Além de eu mandar um recado no caderno dele dizendo que eu ia comprara o uniforme no dia 20 com o Bolsa Família que eu recebo, né. E eu achei ridícula a atitude da diretora", disse a mãe do garoto, Priscila de Lourdes Mobilom.

"Meu moleque não sabe o que falar, está até com medo de ir na escola", conta o pai, Henrique Pereira de Oliveira. Os relatos foram publicados no G1.

A direção afirmou que não concorda com a atitude da instituição e vai apurar o ocorrido.