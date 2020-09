Escolas estaduais reabrem em São Paulo, mas procura é baixa

Após quase seis meses de fechamento, 200 escolas da rede estadual de São Paulo reabriram nesta terça-feira, com presença de apenas 10% a 15% dos alunos edit

247 - Após quase seis meses de fechamento, escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo reabriram nesta terça-feira (8). O governo informou que 200 escolas da rede estadual retomaram as atividades, mas só 10% a 15% dos alunos foram às unidades. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.

A autorização para o retorno em setembro foi dada pelo governo paulista há mais de 28 dias para municípios na fase amarela do plano de reabertura. O aval, no entanto, depende das prefeituras, que sofrem “pressão” dos professores.

Cerca de 128 municípios sinalizaram abertura em setembro, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado, acrescenta a reportagem.

