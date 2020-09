Escolas particulares reabrem em Sorocaba com alunos de máscara e álcool em gel

Parte das escolas particulares de Sorocaba, São Paulo, voltou a funcionar nesta terça-feira. A entrada nos colégios é permitida apenas para funcionários e estudantes matriculados, com máscara de proteção e álcool em gel na mochila. O governador João Doria liberou a reabertura de escolas em cidades que estivessem há mais de 28 dias na fase amarela edit

247 - Parte das escolas particulares do município de Sorocaba, interior de São Paulo, voltou a funcionar na manhã desta terça-feira (8), depois de passar quase seis meses sem atividades. Os alunos devem usar máscara e portar álcool em gel. A entrada nos colégios é permitida apenas para funcionários e estudantes matriculados. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

A partir desta terça, o governador João Doria (PSDB) liberou a reabertura de escolas para até 35% dos alunos em cidades que estivessem há mais de 28 dias na fase amarela.

No entanto, a maioria das cidades paulistas optou por não retomar as aulas presenciais nessa data. Além de Sorocaba, apenas outras quatro cidades liberaram a reabertura das escolas para a rede particular, acrescenta a reportagem.

"Foi pela vontade dela de ver os amigos que eu decidi que ela voltaria para a escola nesse primeiro momento. Além de que ela já não estava mais isolada em casa, sempre brincava com os vizinhos", declarou a delegada Ana Paula Saribe, de 39 anos, mãe de uma aluna de 5 anos.

